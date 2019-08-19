https://static.news.ru/photo/9e9272c4-c2ad-11e9-943f-fa163e074e61_660.jpg Тина Канделаки Фото: Сергей Булкин/News.ru

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на возмущения болельщиков по поводу того, что трансляция матча 6-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА ведётся только по платному каналу «Матч Премьер».

По её словам, сейчас на российском рынке многие каналы предоставляют платный контент. При этом, как отметила Канделаки, претензии получает только «Матч».

Посмотрите, как изменилась ситуация на рынке в нашей стране: Okko транслирует АПЛ и берет за это деньги, появляются и другие игроки, — написала она в своём Telegram-канале.

По словам Канделаки, «Матч ТВ» работает в соответствии с рыночной логикой. По её мнению, качественный контент, предоставляемый командой канала, компенсирует потраченные пользователями деньги.

Ранее News.ru писал о том, что руководство португальского клуба «Порту» собирается обратиться в суд из-за нарушений прав телеканалом «Матч ТВ». В эфире показали последние 10 минут встречи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Порту», хотя у канала не было на это прав.