https://static.news.ru/photo/a895d49c-c4e6-11e9-9096-fa163e074e61_660.jpg Андре Шюррле Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший полузащитник футбольного клуба «Спартак» (Москва) Максим Калиниченко заявил, что новичок «красно-белых» немец Андре Шюррле — настоящий профессионал.

Шюррле, безусловно, выделяется. В каждом движении Шюррле видны профессионализм, мысль. Человек знает, что хочет сделать, — сказал Калиниченко « Советскому спорту ».

Экс-игрок сборной России добавил, что чемпион мира в «Спартаке» «проявляет себя великолепным распасовщиком, и без него это была бы совсем другая команда». Также он заявил, что Шюррле как центрфорварду «не хватает навыков».

Арендное соглашение «Спартака» с 28-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона. При этом за «красно-белыми» остаётся право выкупа игрока. Решение о выкупе контракта Шюррле «красно-белые» примут в мае 2020 года, писал ранее News.ru.