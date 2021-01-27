Кафельников заявил, что Кокорин является «отработанным материалом»

https://static.news.ru/photo/6836db08-6099-11eb-a2b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Теннисист Евгений Кафельников прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

Известно, что 27 января футболист подписал контракт с клубом.

Кокорин уже всё — это отработанный материал. Мне незачем интересоваться судьбой Кокорина, мне он абсолютно неинтересен, — отметил Кафельников, слова которого приводит Sport24.

По его словам, он никак не может охарактеризовать переход футболиста и этап его карьеры в «Спартаке». Данный эпизод не отложится в головах болельщиков, уверен Кафельников.

Некоторое время назад московский футбольный клуб «Спартак» официально объявил, что форвард «красно-белых» Александр Кокорин переходит в итальянскую «Фиорентину».

При этом бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не верит в интерес итальянского клуба к Кокорину, который в последнее время постоянно травмируется. Он выразил мнение, что футболист, скорее всего, перейдёт в «Сочи».

Ранее NEWS.ru писал, что Александру Кокорину следует побыстрее выучить итальянский язык, а также постараться вести себя поскромнее в новом клубе. Такие советы футболисту дал Андрей Канчельскис, выступавший за «Фиорентину» в 90-е годы.