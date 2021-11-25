Алексей Миранчук получил предложение от «Зенита»

Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в услугах российского полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука. «Бергамаски» получили предложение от российского клуба, а также от команд Серии А — «Торино» и «Дженоа», написал в Twitter итальянский журналист Даниэле Лонго,

Целью «Аталанты» в январе является (приобретение. — NEWS.ru) Жереми Бога. Переговоры с «Сассуоло» начались (трансфер может обойтись в €20 млн плюс бонусы). У Миранчука три предложения: «Торино», «Дженоа» и «Зенит», — написал Лонго.

Миранчук известен по выступлениям за московский «Локомотив». Состав «Аталанты» он пополнил в сентябре 2020 года. С того момента футболист провёл за команду из Бергамо 39 матчей, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. При этом на его счету лишь 1033 сыгранные минуты (26,4 в среднем за встречу).

Ранее сообщалось, что нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин в скором времени может покинуть команду. Коллектив не заинтересован в продолжении сотрудничества с форвардом. В числе возможных претендентов на игрока называются клубы из России и Катара.