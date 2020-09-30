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Футбол

Исполком РФС утвердил победителей в номинациях по итогам сезона-2019/20

13:53, 30 сентября 2020
Артём Дзюба Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) назвал лучшего тренера, футболиста и победителей в других номинациях в сезоне-2019/20.

Первенство занимает «Зенит». Петербургский клуб признан лучшей командой, лучшим футболистом стал нападающий «сине-бело-голубых» Артём Дзюба, а лучшим тренером, соответственно, Сергей Семак.

В номинации «Надежда», которая присуждается лучшему игроку до 21 года, победил Матвей Сафронов из «Краснодара». За вклад в развитие футбола в этом сезоне отмечен советский футболист и автор «золотого гола» сборной СССР в финале Кубка Европы — 1960 Виктор Понедельник.

Вместе с тем NEWS.ru подготовил подборку самых огненных событий очередного тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В их число вошли: тренерская отставка номер два, голевая традиция Смолова, пробуждение питерской парочки, укрощение тамбовского волка, подвиги донского японца.

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