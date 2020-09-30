Исполком РФС утвердил победителей в номинациях по итогам сезона-2019/20

https://static.news.ru/photo/9e431026-030c-11eb-8e1a-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) назвал лучшего тренера, футболиста и победителей в других номинациях в сезоне-2019/20.

Первенство занимает «Зенит». Петербургский клуб признан лучшей командой, лучшим футболистом стал нападающий «сине-бело-голубых» Артём Дзюба, а лучшим тренером, соответственно, Сергей Семак.

В номинации «Надежда», которая присуждается лучшему игроку до 21 года, победил Матвей Сафронов из «Краснодара». За вклад в развитие футбола в этом сезоне отмечен советский футболист и автор «золотого гола» сборной СССР в финале Кубка Европы — 1960 Виктор Понедельник.

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