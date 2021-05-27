Игроки «Ахмата» подрались с «Локомотивом» во время матча «молодёжки»

https://static.news.ru/photo/ca524bd4-befd-11eb-be96-96000091f725_660.jpg Фото: fc-akhmat.ru

Во время матча между молодежными командами «Ахмат» и «Локомотив» произошла массовая драка. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу «железнодорожников».

Во время матча главный арбитр встречи показал красную карточку игроку чеченского клуба, после чего футболист напал на судью. После этого началась драка между спортсменами обеих команд.

В конфликт не вмешивались третьи лица, не находящиеся на поле.

В связи с этим арбитру пришлось удалить троих игроков из Грозного на 83-й минуте.

Ранее нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказался об атмосфере на грозненском стадионе. По его словам, на матчах «Ахмата» царит враждебная и угнетающая обстановка. После этого на футболиста обрушились с критикой. Он отреагировал на выражения, заявив, что сказал всё верно.