Игроки «Ахмата» подрались с «Локомотивом» во время матча «молодёжки»

Во время матча между молодежными командами «Ахмат» и «Локомотив» произошла массовая драка. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу «железнодорожников».
Во время матча главный арбитр встречи показал красную карточку игроку чеченского клуба, после чего футболист напал на судью. После этого началась драка между спортсменами обеих команд.
В конфликт не вмешивались третьи лица, не находящиеся на поле.
В связи с этим арбитру пришлось удалить троих игроков из Грозного на 83-й минуте.
Ранее нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказался об атмосфере на грозненском стадионе. По его словам, на матчах «Ахмата» царит враждебная и угнетающая обстановка. После этого на футболиста обрушились с критикой. Он отреагировал на выражения, заявив, что сказал всё верно.