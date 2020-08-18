Игрок «Динамо» Мигел Кардозу отправился в аренду в Португалию

Футболист московского «Динамо» португалец Мигел Кардозу отправился в аренду. Следующий сезон спортсмен проведёт в лиссабонском «Беленсеше». Об этом 18 августа сообщили представители пресс-службы столичного коллектива.
За прошедший сезон Кардозу сыграл за «Динамо» только шесть матчей. На счету 26-летнего полузащитника один забитый мяч. Во второй половине сезона игрок на правах аренды ушёл в ФК «Тамбов». За эту команду он выступил в одной игре.
Московское «Динамо» закончило прошлый чемпионат на шестом месте, на два очка опередив своего принципиального соперника — столичный «Спартак». «Тамбов» закончил сезон на 14-й позиции.
Новая команда Кардозы, за которую он будет играть в течение следующего года, финишировала в чемпионате Португалии на 15-м месте.
Как ранее передавал NEWS.ru, волгоградский ФК «Ротор» подписал контракт с аргентинским центральным защитником Патрисио Мартином Матрикарди, следует из сообщения пресс-службы клуба.
Известно, что с 2018 года Матрикарди выступал за греческий «Астерас». Условия подписанного соглашения не называются.
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