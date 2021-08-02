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Главный тренер футбольной сборной РФ Карпин покинул «Ростов»

21:16, 02 августа 2021
Главный тренер футбольной сборной РФ Карпин покинул «Ростов» Валерий Карпин Фото: Alexander Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press
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Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов». Об этом сообщается в официальном Twitter клуба из Ростова-на-Дону.

В июле этого года Валерий Карпин был назначен на должность главного тренера сборной РФ по футболу. Предполагалось, что он станет совмещать посты в клубе и в сборной.

Футбольный клуб «Ростов» в чемпионате России начал с двух поражений от клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Динамо» (Москва).

Ранее стало известно, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался возглавлять сборную Ирана.

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