Главный тренер футбольной сборной РФ Карпин покинул «Ростов»

Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов». Об этом сообщается в официальном Twitter клуба из Ростова-на-Дону.

В июле этого года Валерий Карпин был назначен на должность главного тренера сборной РФ по футболу. Предполагалось, что он станет совмещать посты в клубе и в сборной.

Футбольный клуб «Ростов» в чемпионате России начал с двух поражений от клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Динамо» (Москва).

Ранее стало известно, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался возглавлять сборную Ирана.