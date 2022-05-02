Главный тренер донецкого «Шахтера» итальянец Роберто де Дзерби в скором времени покинет команду. Об этом 42-летний специалист сообщил в интервью официальному сайту футбольного клуба.
Эмоциональный день, очень грустный. Потому что, может быть, это был мой последний день в качестве тренера «Шахтёра». Я разговаривал со всеми, от игроков до руководства клуба. Если чемпионат будет, то хотел бы остаться здесь, а если случится наоборот и чемпионата не будет, то я хотел бы начать нормальную жизнь и работать дальше, — сказал де Дзерби.
Роберто де Дзерби в составе «Шахтёра» стал чемпионом Украины и обладателем Суперкубка страны.
Ранее генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин заявил, что клуб не будет выступать в РПЛ, если Донбасс присоединится к России.