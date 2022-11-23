Германия потерпела поражение от Японии на ЧМ-2022 в Катаре Сборная Германии проиграла Японии со счетом 1:2 на старте ЧМ-2022

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Сборная Германии потерпела поражение от Японии в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 1:2.

Немцы открыли счет в первом тайме, на 33-й минуте пенальти реализовал Илкай Гюндоган. Во втором тайме японская сборная отыгралась и вышла вперед: на 75-й минуте отличился Ритсу Доан, выступающий за немецкий «Фрайбург», а на 83-й — Такума Асано, также играющий в Германии за «Бохум».

Таким образом, Германия, как и четыре года назад на ЧМ в России, стартовала с поражения. Тогда немцы в статусе действующих чемпионов мира проиграли Мексике, затем потерпели поражение еще и от Южной Кореи и не вышли из группы.

Накануне случилась еще одна сенсация: сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2. Тогда после первого тайма фавориты также вели 1:0 после гола с пенальти (отличился Лионель Месси) и пропустили два мяча после перерыва.

Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Это первый мундиаль, который принимает арабская страна и который проходит в зимнее время, в середине европейского футбольного сезона.