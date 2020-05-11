Гендиректор «Зенита» прокомментировал слухи о трансфере Азмуна

https://static.news.ru/photo/c8cd141e-9358-11ea-a005-fa163e074e61_660.jpg Сердар Азмун Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев опроверг информацию о том, что петербургская команда ведёт переговоры по поводу трансфера иранского нападающего Сердара Азмуна.

Переговоры по Азмуну ни с «Наполи», ни с каким другим клубом мы не ведём. Это ещё один пример того, как агенты пытаются создать историю исключительно в своих личных интересах, — цитирует Медведева ТАСС.

Азмун перешёл в «Зенит» в начале 2019 года из казанского «Рубина». В нынешнем сезоне футболист сыграл в 21 матче чемпионата России, забив 10 голов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что итальянский футбольный клуб «Наполи» собирается купить у петербургского «Зенита» иранского нападающего Сердара Азмуна за €15 миллионов. Клуб из Неаполя хочет приобрести Азмуна, если нападающий Дрис Мертенс покинет команду. Отмечалось, что «Наполи» уже провёл первые переговоры с «Зенитом».