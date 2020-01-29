Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко надеется, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин присоединится к южной команде во время сборов в Турции.
Кокорин едет на сборы с «Зенитом-2». Они летят тоже в Турцию, как и мы. Надеюсь, там он к нам и присоединится, —
цитируетРубашко Sport24.
Ранее нападающий «Зенита» Александр Кокорин сообщил, что не летит вместе с командой на второй сбор и подтвердил, что не продолжит спортивную карьеру в петербургском коллективе, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен