https://static.news.ru/photo/e1c1eeba-42a2-11ea-ba40-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко надеется, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин присоединится к южной команде во время сборов в Турции.

Кокорин едет на сборы с «Зенитом-2». Они летят тоже в Турцию, как и мы. Надеюсь, там он к нам и присоединится, — цитирует Рубашко Sport24.

Ранее нападающий «Зенита» Александр Кокорин сообщил, что не летит вместе с командой на второй сбор и подтвердил, что не продолжит спортивную карьеру в петербургском коллективе, писал NEWS.ru.