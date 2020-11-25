Газзаев: Марадоной восхищались, грустно, когда уходят гении

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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, обладатель Кубка УЕФА в составе «армейцев» Валерий Газзаев прокомментировал NEWS.ru информацию о смерти Диего Марадоны.

Это очередная большая трагедия для мирового футбола. Когда уходят такие люди, как Йохан Кройф, Марадона, гении игры миллионов, это всегда грустно. Диего был любим многими, а его игра радовала всех, от мала до велика. Им восхищались. Грустно, конечно. Хочу выразить соболезнования его семье, — сказал Газзаев.

Ранее в среду, 25 ноября, стало известно о смерти Диего Марадоны в возрасте 60 лет. Как сообщает издание Clarin, у Марадоны остановилось сердце.

2 ноября NEWS.ru писал, что футболиста положили в больницу в городе Ла-Плата. Госпитализация не была срочной, Марадона сам захотел пройти медицинский осмотр, в ходе которого было выявлено наличие субдуральной гематомы. На следующий день его перевезли в другую больницу, где ему успешно провели операцию, однако выписку отложили из-за проявившегося абстинентного синдрома. 12 ноября Марадону выписали из больницы.