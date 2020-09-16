Гарет Бейл может обойтись «Тоттенхему» в $26 млн

https://static.news.ru/photo/620e5eb8-f81b-11ea-a977-fa163e074e61_660.jpg Гарет Бейл Фото: ZUMA Press/Global Look Press

Футбольный клуб Английской премьер-лиги «Тоттенхем Хотспур» близок к заключению сделки с мадридским «Реалом» по аренде валлийского полузащитника Гарета Бейла.

Переговоры между двумя клубами ведутся последние 48 часов, пишет The Independent.

Английский клуб рассчитывает арендовать футболиста на один год без комиссии и за 50% зарплаты полузащитника, отмечается в сообщении. Таким образом Бейл будет обходиться «Тоттенхему» в 250 тысяч фунтов стерлингов (около $325 тыс.) в неделю.

С минимальными комиссионными клуб заплатит за аренду 31-летнего футболиста почти $26 млн, пишет издание.

Ранее NEWS.ru писал о том, что левша Гарет Бейл застраховал свою левую ногу. Сумма страховки, по предположениям СМИ, может достигать 100 млн фунтов стерлингов.