Гарет Бейл может обойтись «Тоттенхему» в $26 млн

Футбольный клуб Английской премьер-лиги «Тоттенхем Хотспур» близок к заключению сделки с мадридским «Реалом» по аренде валлийского полузащитника Гарета Бейла.
Переговоры между двумя клубами ведутся последние 48 часов,
Английский клуб рассчитывает арендовать футболиста на один год без комиссии и за 50% зарплаты полузащитника, отмечается в сообщении. Таким образом Бейл будет обходиться «Тоттенхему» в 250 тысяч фунтов стерлингов (около $325 тыс.) в неделю.
С минимальными комиссионными клуб заплатит за аренду 31-летнего футболиста почти $26 млн, пишет издание.
Ранее NEWS.ru писал о том, что левша Гарет Бейл застраховал свою левую ногу. Сумма страховки, по предположениям СМИ, может достигать 100 млн фунтов стерлингов.
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