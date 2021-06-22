Футбольный эксперт призвал Черчесова уйти в отставку

После провала российской команды на Евро-2020 Станислав Черчесов должен уйти с поста главного тренера сборной. Об этом заявил в беседе с «360» футбольный эксперт Андрей Малосолов.

По мнению специалиста, Черчесов тактически и физически отлично подготовил сборную России к ЧМ-2018, но на этом чемпионате Европы команды не было, это был какой-то «разрозненный пул футболистов».

Я, безусловно, расстроен от того, что я увидел вчера. И вообще расстроен от сборной России на чемпионате Европы. Мы все прекрасно знаем уровень сборной России — он невысокий, — добавил Малосолов.

Сборная РФ в группе В заняла последнее, четвёртое место. Команды Бельгии и Дании гарантировали себе выход в стадию плей-офф. Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба извинился перед болельщиками после разгромного поражения от датчан со счётом 1:4 на Евро-2020, после которого россияне упустили шанс на выход из группы.

Ранее «забрать» сборную РФ по футболу у действующего главного тренера Станислава Черчесова предложил спортивный комментатор Василий Уткин на своём YouTube-канале. Он «нашёл» ему замену в лице бывшего наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско.