Футболист «Зенита» Азмун перешёл в немецкий «Байер»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун перешёл в немецкий «Байер», об этом сообщила пресс-служба леверкузенского клуба в Twitter. 27-летний футболист присоединится к новой команде летом 2022 года после окончания контракта с «Зенитом».

Известно, что Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года. Ранее сообщалось, что команда из Леверкузена хотел бы видеть иранского футболиста в своём составе уже зимой 2022 года, однако это будет возможно только после истечения контракта с петербургской командой в конце нынешнего сезона.

В этом сезоне в 21 матче Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист отличился 10 голами и отдал четыре голевые передачи. Азмун выступал за «Зенит» с января 2019 года.

Также сообщалось, что товарищеский матч между футбольными клубами «Зенит» и «Ботев» завершился дракой. Полузащитник петербургской команды Вильмар Барриос сцепился с соперником в концовке встречи. Позже к драке подключились и другие футболисты, в том числе Артём Дзюба, который к тому времени находился на скамейке запасных.