Футболист «Спартака» Крал стал чемпионом Чехии в составе «Славии»

https://static.news.ru/photo/af2844e4-b86e-11ea-aa00-fa163e074e61_660.jpg Алекс Крал (слева) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал стал чемпионом Чехии в составе пражской «Славии».

«Славия» на своей странице в Instagram поблагодарила Крала за помощь в завоевании чемпионства. Футболист в нынешнем сезоне провёл за команду девять матчей.

Пражский клуб досрочно стал чемпионом Чехии после победы в матче с «Викторией» из Пльзени во 2-м туре второго этапа Первой лиги (1:0).

Ранее NEWS.ru сообщал, что футбольный клуб «Амкал» проведёт товарищеский матч со сборной врачей, руководить которыми будет бывший игрок национальной команды и нынешний главный тренер сборной России (U-19) Александр Кержаков. Матч пройдёт 28 июня в 18:00 на «Сапсан Арене» в соответствии с регламентом, который был подготовлен для Российской премьер-лиги (РПЛ). Все участники матча сдадут тесты на коронавирус.