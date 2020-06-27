Футбол

Футболист «Спартака» Крал стал чемпионом Чехии в составе «Славии»

15:04, 27 июня 2020
Алекс Крал (слева) Алекс Крал (слева) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал стал чемпионом Чехии в составе пражской «Славии».

«Славия» на своей странице в Instagram поблагодарила Крала за помощь в завоевании чемпионства. Футболист в нынешнем сезоне провёл за команду девять матчей.

Пражский клуб досрочно стал чемпионом Чехии после победы в матче с «Викторией» из Пльзени во 2-м туре второго этапа Первой лиги (1:0).

Ранее NEWS.ru сообщал, что футбольный клуб «Амкал» проведёт товарищеский матч со сборной врачей, руководить которыми будет бывший игрок национальной команды и нынешний главный тренер сборной России (U-19) Александр Кержаков. Матч пройдёт 28 июня в 18:00 на «Сапсан Арене» в соответствии с регламентом, который был подготовлен для Российской премьер-лиги (РПЛ). Все участники матча сдадут тесты на коронавирус.

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