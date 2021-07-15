Облитый кислотой футболист показал лицо после операции

Нападающий «Лорьяна» и сборной ДР Конго Йоан Висса опубликовал фото собственного лица после операции. Снимок появился на его странице в Instagram.

Операция была проведена из-за того, что лицо футболиста было изуродовано кислотой. Инцидент случился в начале июля, неизвестная женщина пришла домой к игроку и облила его ядовитой жидкостью, повредив глаз. В тот день она совершила ещё два аналогичных преступления, после чего была задержана.

Бог велик. Спасибо всем за поддержку, это трогает меня до глубины души. Мне лучше, стремлюсь к полному выздоровлению, — написал Висса в Instagram.

В прошедшем сезоне 24-летний футболист забил 10 мячей в 38 матчах за «Лорьян» во французской Лиге 1.

11 июля боец UFC Конор Макгрегор получил перелом ноги в поединке с Дастином Порье. Ирландец не вышел на второй раунд, победу отдали Порье.