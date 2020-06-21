Футболист «Динамо» о Галицком: хорошо, когда у людей есть честь

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Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) сделали совместное заявление, связанное с выявлением коронавируса у футболистов и переносом матчей чемпионата России.

Речи о том, чтобы остановить сезон, нет. Мы считаем, что РФС, лига и клубы могут обеспечить безопасное проведение тренировок и матчей и доиграть все матчи сезона, — говорится в заявлении....