Футбол

Футболист «Динамо» о Галицком: хорошо, когда у людей есть честь

18:53, 21 июня 2020
Артур Юсупов Артур Юсупов Фото: fcdynamo.ru

Полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» Артур Юсупов выразил благодарность владельцу «Краснодара» за согласие перенести матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Огромное уважение к Сергею Николаевичу и футбольному клубу Краснодар за перенос матча! Хорошо, когда у людей есть честь, — написал Юсупов на своей странице в Instagram.

Ранее бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило перенос матча 23-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Динамо» на 19 июля. Изначально игра должна была состояться 21 июня в 20:00, но команда «Динамо» в полном составе была вынуждена уйти на карантин из-за трёх заразившихся COVID-19 футболистов.

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