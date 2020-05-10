Футболист «Аталанты» находится в реанимации с аневризмой головного мозга

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Полузащитник итальянского футбольного клуба «Аталанта» Андреа Ринальди находится в больнице в тяжёлом состоянии.

19-летний футболист почувствовал себя плохо 8 мая и был госпитализирован с аневризмой сосудов головного мозга. На данный момент Ринальди находится в реанимации в больнице итальянского города Варезе в очень тяжёлом состоянии, сообщает Football Italia.

Ринальди является воспитанником «Аталанты». В нынешнем сезоне он выступал в аренде за клуб четвёртого по силе дивизиона «Леньяно».

Ранее итальянский футбольный клуб «Рома» заявил, что возобновит тренировочный процесс после 4 мая. К тренировкам также приступят футболисты «Лацио», «Наполи», «Болоньи», «Пармы», «Сассуоло» и «Фиорентины», писал NEWS.ru.