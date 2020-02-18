https://static.news.ru/photo/4363cf22-52ec-11ea-8935-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Томь»/facebook.com

«Газпром» выделил транш в размере 600 млн рублей футбольному клубу «Томь», говорится в сообщении администрации Томской области.

«Газпром» продолжает поддержку футбольного клуба «Томь»: на эти цели компания выделила 660 миллионов рублей, — отмечается в пресс-релизе.

Соответствующая договорённость состоялась между губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

У «Томи» в настоящее время единственный спонсор — «Газпром нефть». Второго спонсора «Роснефть» клуб потерял в 2016 году, из-за чего была вынуждена покинуть Российскиую премьер-лигу (РПЛ) имея долг более 600 млн рублей.

Томичи погасили задолженность за 2018 год в январе 2019-го, получив ежегодный транш от «Газпрома» на сумму 400 млн рублей. После вылета из РПЛ долг клуба к началу 2019 года составлял 400 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «Томь» смогла закрыть все имеющиеся у неё долги по зарплатам, налогам и договорным обязательствам, выплатив более 186 млн рублей. Именно такую сумму взыскало управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области, писалNEWS.ru.