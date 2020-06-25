ФК «Оренбург» назвал количество заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/32bf3c4c-b6dd-11ea-a6b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный Клуб «Оренбург» - ФК "Оренбург"/facebook.com

Тесты на коронавирус в футбольном клубе «Оренбург» выявили восемь положительных результатов, говорится в заявлении команды.

Шесть положительных результатов у футболистов и два у сотрудников команды, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что все они имели отрицательные тесты до 23 тура и в составе делегации клуба выезжали на матч «Локомотив» — «Оренбург». По данным Sport Inside, COVID-19 выявлен у россиянина Тимура Аюпова, португальца Алвеш и двух африканцев — Силлы и Фамейе.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что все игроки «Оренбурга» изолированы и силами регионального отделения Роспотребнадзора проводится расследование, писал NEWS.ru