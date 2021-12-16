Филимонов дал неожиданный ответ на вопрос о договорных матчах  

Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов заявил, что участвовал в договорных матчах во время своей футбольной карьеры. По его словам, он выполнял свою работу честно, за результат отвечали другие люди. Своими воспоминаниями футболист поделился в интервью на YouTube-канале «Ответь по-братски».

Участвовал ли я в договорных матчах? Да. Но что за матч — я не буду рассказывать. Участвовал в такой игре, но денег за это не брал. Всё, что касалось моей игры, — я действовал честно и выполнял как мог. Результат делали другие люди. Больше ничего не скажу. Все эти намеки наведут на мысль, — заявил Филимонов.

Филимонова также отметил, что велика вероятность того, что не все игроки, принимавшие участие в том матче, получили деньги. Он не стал раскрывать никакие подробности той встречи, чтобы не бросить тень на людей, кто в этом участвовал.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев ответил на подозрения в договорном характере матча против «Уфы», который прошёл в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Грозненцы проиграли на выезде со счётом 0:3.