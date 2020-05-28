FIFPro проводит расследование причин смерти футболиста Самохвалова

https://static.news.ru/photo/94c43782-a0dd-11ea-bed4-fa163e074e61_660.jpg Иннокентий Самохвалов Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) проводит расследование причин смерти 22-летнего защитника футбольного клуба «Казанка» (молодёжная команда «Локомотива») Иннокентия Самохвалова.

Глава Общероссийского профсоюза футболиста (ОПСФ) Александр Зотов заявил, что поскольку инцидент с Самохваловым вызвал большой резонанс по всей Европе, эта тема заинтересовала FIFPro.

Они (FIFPro) обратились к нам с вопросом о причинах смерти, узнали, что это произошло не из-за коронавируса, и попросили разобраться, — приводит слова Изотова «РБ-Спорт».

По словам главы ОПСФ, FIFPro хочет докопаться до истины, так человек умер от проблем с сердцем, хотя «Локомотив» утверждает, что игрок регулярно проходил тестирования, которые не выявляли проблем.

Если есть подозрение на преступление, у FIFPro есть возможность надавить на ФИФА и на РФС, требовать содействия расследованию, — заключил Изотов.

В составе «Казанки» Самохвалов выступал с лета 2018 года. В текущем сезоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) до паузы, объявленной из-за пандемии коронавируса, футболист провел 16 матчей и не отметился результативными действиями.

21 апреля, воспитанник «Локомотива» Самохвалов скончался во время тренировки. В результате было установлено, что смерть наступила из-за остановки сердца. Генерального директора «Локомотива» ранее объявили в смерти воспитанника клуба, писал NEWS.ru.