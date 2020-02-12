https://static.news.ru/photo/8f83c81e-4d77-11ea-b467-fa163e074e61_660.jpg Леонид Федун Фото: ФК «Спартак-Москва»/vk.com

Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал смерть ветерана московской команды Валерия Рейнгольда.

Рейнгольд — легенда «Спартака». Это тяжёлый удар для болельщиков. Он был нашим жёстким критиком и одновременно ценителем. Светлая память о Рейнгольде останется в наших сердцах, — цитирует Федуна Sport24.

Он подчеркнул, что ему посчастливилось застать Рейнгольда на поле в составе «Спартака».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Валерий Рейнгольд умер в Москве. Ему было 77 лет. Рейнгольд родился в 1942 году в Москве. Начал футбольную карьеру в динамовской спортшколе, но в 15 лет перешёл в юношескую команду «Спартака». За главную команду «красно-белых» нападающий играл в 1960–1967 годах, забив 32 гола.