«Федун ничего хорошего не принес»: Мостовой об уходе президента «Спартака» Александр Мостовой негативно оценил работу Леонида Федуна в «Спартаке»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Александр Мостовой

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в интервью Metaratings.ru отреагировал на уход Леонида Федуна с поста президента красно-белых после приобретения ЛУКОЙЛом 100% акций московского клуба, а также стадиона «Открытие Банк Арена. Экс-игрок отметил, что совершенно не расстроен новости о том, что в его родной команде сменилось руководство.

При нем были катастрофические результаты для нашего футбола — одна победа в чемпионате и один Кубок России. С футбольной точки зрения ничего хорошего Федун не принес, потому что, повторюсь, два трофея за 19 лет — это очень мало. Но как бизнес-проект — просто супер, построил стадион, комплекс всего, на него никто никогда из футболистов не жаловался, платили вовремя, — сказал Мостовой.

Он добавил, что ему без разницы, кто теперь будет президентом клуба, но главой будет тот, у кого больше денег. А если сравнивать «Спартак» с «Барселоной» или «Реалом», то в Испании эти клубы просто «расстреляли» бы за такие результаты, которые в России демонстрировали красно-белые при Федуне, считает Мостовой.

О том, что Леонид Федун сложил свои полномочия и вышел из состава акционеров Спартака стало известно в понедельник, 22 августа. Федун являлся президентом «Спартака» с 2004 года. При нем красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. В текущем сезоне после шести туров «Спартак» делит вторую строчку в РПЛ с московским ЦСКА — команды набрали по 13 очков.

4 августа Александр Мостовой стал главным тренером команды бойцов AMC Fight Nights, которая тоже будет выступать в Медиалиге.