https://static.news.ru/photo/077e18b4-5e22-11ea-bf0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фанаты московского футбольного клуба «Динамо» опубликовали фотографии баннера, который был изъят полицией перед матчем 20-го тура Российской премьер-лиги против столичного «Спартака».

За основу перформанса была взята известная картина Василия Верещагина «Апофеоз войны». Отмечается, что баннер был согласован с клубом ещё до нового года, но перед началом матча сотрудники правоохранительных органов запретили проносить его на трибуну. Баннер конфисковали и вынесли за пределы стадиона, его вернули фанатам только через пять дней.

NEWS.ru писал, что «Спартак» обыграл «Динамо» в 20-м туре РПЛ со счётом 2:0, самарские «Крылья Советов» на своём поле в меньшинстве сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), а екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с московским ЦСКА (1:1).