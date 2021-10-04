«Ещё легко отделался»: как матч «Спартака» в Грозном превратился в скандал

Матч 10-го тура между «Ахматом» и «Спартаком» завершился скандалом. В перерыве встречи по социальным сетям разлетелось сообщение о том, что представители полка Ахмата Кадырова избили двух фанатов из Москвы. Что же произошло в Грозном, какова реакция «Спартака» и почему Российская премьер-лига (РПЛ) поддерживает принимающую сторону? Разбираемся.

Что произошло

Об инциденте сообщили болельщики «красно-белых». В Telegram-канале «Выездные заметки» (страница фанатов «красно-белых») появилось видео, на котором группа людей в форме с нашивками «Полк им. А. А. Кадырова» окружили неопределённых лиц (их не видно на видео) в подтрибунном помещении грозненской арены. Подпись к видео гласила следующее: сотрудники полка Кадырова дубинками избили двух болельщиков московской команды.

Одна из первых и основных версий произошедшего — оскорбления в адрес Аллаха со стороны гостей. Позже эту информацию подтвердило сразу несколько независимых друг от друга источников. Первыми были как раз представители полка Кадырова.

Журналисты «Спорт-Экспресса», которые находились на стадионе, взяли комментарий у одного из членов спецгруппы. Он подтвердил, что звучали шутки в адрес Аллаха, а также заверил, что никаких побоев не было — нарушителей всего лишь увезли со стадиона на беседу, однако обещали, что с ними ничего делать не будут и в скором времени привезут обратно на стадион.

Реакция официальных сторон

Естественно, реакция «Спартака» на инцидент с возможным избиением болельщиков поступила незамедлительно. В клубе ещё по ходу матча сообщили, что уже идёт работа над выяснением причин произошедшего. Также отдельным предложением было прописано, что на матче присутствует директор по безопасности РПЛ. Это обстоятельство, по словам пресс-атташе клуба, должно было ускорить процесс разбирательства.

Вскоре после этого появился комментарий от самого главы безопасности РПЛ Александра Мейтина, но вряд ли этот комментарий сильно порадовал представителей «красно-белых». Спортивный функционер отметил, что гости вели себя неподобающим образом и выкрикивали оскорбления на национальной почве в адрес местных болельщиков, а полиция, в свою очередь, удерживала пострадавшего фаната, чтобы его могли осмотреть медицинские сотрудники.

Матч «Ахмат» — «Спартак» fcsm_official/vk.com

Этот мужчина вёл себя неадекватно, он находился в состоянии алкогольного или даже наркотического опьянения — здесь нужно дождаться результатов обследования, — сказал Мейтин «Чемпионату».

Реакция болельщиков

Такое обоснование не понравилось болельщикам «Спартака». Автор Telegram-канала «Выездные заметки» высказал мнение, что с такими доводами необходимо сказки писать, а не занимать должность главы РПЛ по безопасности. Болельщик «красно-белых» упрекнул Мейтина во лжи, сославшись на то, что никаких медработников вокруг не было. Пострадавшего «наказывали» просто так, хотя он не оказывал никакого сопротивления, говорится в сообщении.

Наши свидетели

Нам удалось после матча связаться с болельщиками обеих команд, которые были вчера на игре в Грозном. Вот что они нам сообщили.

Ребята в стельку пьяные были: покурили в туалете, хотя это запрещено, потом начали пререкаться с бойцами. Ну и там немного потолкались, — рассказал один из фанатов «красно-белых».

И если первый болельщик московской команды отметил, что не слышал о выкриках в адрес Аллаха со стороны пострадавших, то второй наш спикер, тоже болельщик «Спартака», указал на этот момент.

Спикер подтвердил, что один из пострадавших начал «орать про Аллаха», после чего в отношении него бойцы применили грубую физическую силу. Что конкретно он кричал — собеседник NEWS.ru не уточнил. Кроме того, он отметил, что те болельщики, которых увезли, были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Описание вчерашних событий со стороны болельщиков «Ахмата», естественно, получилось более эмоциональным. Спикер, с которым нам удалось пообщаться, подтвердил, что были оскорбления национального и религиозного характера.

Матч «Ахмат» — «Спартак» fcspartak/facebook.com

Этот человек вёл себя неадекватно, отзывался неприятно о чеченском народе и затрагивал религию и Всевышнего. Никто не позволит так себя вести, где бы он ни был: ни в Грозном, ни там где-то в Воронеже. Я бы хотел наихудшее наказание этому человеку, так как были затронуты чувства верующих. Он ещё легко отделался, — отметил собеседник NEWS.ru.

Также чеченец сообщил, что в момент потасовки к болельщику пытались пробраться другие фанаты московской команды, но никого не подпустили сотрудники правоохранительных органов. Что касается здоровья пострадавшего, то по этому поводу беспокоиться не стоит, считает фанат «Ахмата».

Для оказания первой медицинской помощи ничего страшного не произошло. Он прекрасно орал и кричал. Был живее всех живых, — добавил он.

На данный момент ведётся расследование по потасовке в Грозном. Если информация об оскорблениях на национальной и религиозной почве подтвердится, то фанатам «Спартака» придётся несладко.