Еще два фаната Mellstroy устроили забег на поле в финале Лиги чемпионов Два фаната блогера Mellstroy выбежали на поле в финале Лиги чемпионов в Британии

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Два фаната треш-блогера Mellstroy (Андрей Бурим) выбежали на поле во время финального матча Лиги чемпионов на стадионе «Уэмбли». Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер скрутил одного из них и передал в руки стюардов, трансляцию события вел Matchtv.ru.

Известно, что футбольная ассоциация вложила 5 миллионов фунтов стерлингов в операцию по обеспечению безопасности на стадионе. Для того чтобы болельщики не смогли попасть на поле, были созданы специальные зоны с усиленной проверкой билетов.

До этого поклонник стримера выбежал на поле в футболке с надписью «Mellstroy», его задержали правоохранители. Вместе с ним на поле выбежал еще один мужчина, он успел сделать селфи с футболистами Джудом Беллингемом и Винисиусом Жуниором и вернулся на трибуну самостоятельно. Инцидент произошел на 30-й секунде матча, игра остановилась почти на полминуты. Уточняется, что стример пообещал заплатить 30 млн рублей зрителю, который выбежит на поле в футболке с его логотипом.

В октябре 2020 года Mellstroy избил российскую модель Алену Ефремову во время стрима. В ходе трансляции он несколько раз ударил девушку лицом о стол. Позже модель подала заявление в полицию, было возбуждено уголовное дело. Позднее блогер не раз попадал в поле зрения правоохранителей, в частности, из-за уклонения от воинской службы. Кроме того, религиозная группа «Братство Морозов — Златоуст» подала на него в суд, потребовав 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда из-за мата на стримах.