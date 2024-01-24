Челябинский авторитет решил наказать Mellstroy за мат на стримах SHOT: против блогера Mellstroy подали иск на 10 млн рублей из-за мата на стримах

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Блогер Mellstroy

Telegram-канал SHOT сообщил, что религиозная группа «Братство Морозов — Златоуст» подала в суд на блогера Mellstroy, потребовав 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда из-за мата на стримах. По данным канала, общественной организацией руководит челябинский экс-депутат Александр Морозов, в прошлом возглавлявший местную банду и отсидевший более 19 лет.

По данным SHOT, Морозов обвинил Mellstroy в пропаганде асоциального поведения и в употреблении нецензурной лексики в общественных местах. Как сообщил канал, лидер «Братства» считает, что блогер демонстрирует неуважение к обществу начиная с 2017 года.

Согласно данным SHOT, в исковом заявлении указаны более 100 видео с участием блогера, к которым накопились претензии у общественников. В том числе упоминается запись прямой трансляции, во время которой Mellstroy избил модель Алену Ефремову, за что был приговорен к шести месяцам исправительных работ.

Ранее суд в Воронеже заключил под стражу треш-стримера Марка Попова, обвиняемого в убийстве 17-летней девушки. По данным регионального СК, труп студентки обнаружили в январе на улице возле мусорных баков. Блогера отправили на два месяца в СИЗО.