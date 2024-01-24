«Бегал голый в крови»: арестован обвиняемый в убийстве девушки треш-стример Треш-стримера Попова арестовали по обвинению в убийстве студентки в Воронеже

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Обвиняемого в убийстве девушки 28-летнего треш-стримера Марка Попова арестовал на два месяца Ленинский районный суд Воронежа. Мужчину обвиняют в убийстве 17-летней студентки, тело которой нашли возле мусорных баков в Воронеже 22 января. Об этом сообщает СУ СК России по Воронежской области в Telegram-канале.

На заседание суда Марк Попов пришел с перебинтованными руками. Он объяснил это тем, что отморозил руки, пока бегал голый в крови по городу, передает SHOT.

Сегодня по ходатайству органов следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 марта 2024 года в отношении 28-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — следует из сообщения СУ СРК.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, Марк Попов убил свою девушку под действием наркотиков, а после скинул фото её тела друзьям. Известно также, что он встречался с 17-летней погибшей несколько месяцев, они вместе записывали стримы.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что подозреваемый в убийстве 17-летней студентки в Воронеже в течение нескольких дней переписывался от ее имени с матерью девушки. По предположению канала, он таким образом хотел скрыть преступление и отвести от себя подозрения.

Как стало известно ранее, подозреваемым в зверской расправе оказался 28-летний Марк Попов — уроженец Махачкалы, зарегистрированный в Мичуринске Тамбовской области. Известно, что мужчина состоял в романтических отношениях с убитой, в содеянном он признался в ходе переписки с друзьями.