СК раскрыл детали задержания подозреваемого в убийстве студентки в Воронеже СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве несовершеннолетней в Воронеже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управление Следственного комитета по Воронежской области подтвердило информацию о задержании подозреваемого в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли накануне у мусорных баков в Ленинском районе города. Как сообщила пресс-служба ведомства, сейчас 28-летнего мужчину везут к следователю. Ему заочно предъявлено обвинение в убийстве (ст. 105 УК РФ).

В рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий местонахождение обвиняемого установлено в городе Воронеже, в настоящее время он доставляется к следователю СК для дальнейшего производства следственных и процессуальных действий. Иная информация в настоящее время в интересах следствия не подлежит разглашению, — говорится в сообщении.

Ранее СК заочно предъявил мужчине обвинение в убийстве и объявил его в розыск. Им оказался 28-летний Марк Попов — уроженец Махачкалы, зарегистрированный в Мичирунске Тамбовской области.

Ранее SHOT уточнял, что подозреваемый вел треш-стримы и был в романтических взаимоотношениях с убитой. Известно, что мужчина недавно сменил имя и сам признался в переписке друзьям, что расправился с девушкой. По предварительным данным, в момент совершения преступления он мог быть в состоянии наркотического опьянения.

Тело 17-летней девушки со следами насильственной смерти обнаружили возле мусорных баков в Воронеже 22 января. Региональное управление Следственного комитета возбудило по данному факту уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). Ведомство назначило комплекс судебных экспертиз, следователи допросили свидетелей.

Убитой оказалась уроженка города Новомосковска Тульской области. Ее тело было сложено пополам в баул с вещами и связано веревкой, на голове и ногах были надеты пакеты.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.