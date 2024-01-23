Предполагаемый убийца студентки несколько дней переписывался с ее матерью Предполагаемый убийца студентки в Воронеже писал смс от имени погибшей ее матери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки в Воронеже в течение нескольких дней от ее имени переписывался с матерью девушки, сообщает Telegram-канал Mash. Предполагается, что он таким образом хотел скрыть преступление и отвести от себя подозрения.

Студентка перестала звонить матери 16 января. С этой даты женщина получала только СМС, в которых девушка писала, что не может разговаривать из-за занятости. Мать просила дочь сделать хотя бы короткий звонок, чтобы убедиться, что с ней все в порядке.

21 января женщина укорила дочь за то, что та не поздравила ее с днем рождения. В ответ получила сообщения, в котором девочка просила прощения и обещала позвонить на следующий день. Предполагается, что в это время ее уже не было в живых. На следующий день с матерью студентки связались сотрудники полиции и сообщили б обнаружения тела ее дочери.

Как сообщалось ранее, подозреваемый в убийстве девушки задержан. Им оказался 28-летний Марк Попов — уроженец Махачкалы, зарегистрированный в Мичуринске Тамбовской области. Ему заочно предъявлено обвинение. Известно, что мужчина в романтических отношениях с убитой, в расправе с девушкой он признался в ходе переписки с друзьями.

Тело 17-летней девушки со следами насильственной смерти обнаружили возле мусорных баков в Воронеже 22 января. Региональное управление Следственного комитета возбудило по данному факту уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). Ведомство назначило комплекс судебных экспертиз, следователи допросили свидетелей.