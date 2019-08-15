Дядя бывшего полузащитника ЦСКА Бибраса Адам Натхо сообщил, что хавбек хочет продолжить свою карьеру в России.
Есть два варианта: в Турции или в России — у него есть предложение от двух команд, и это не «Рубин». Сам Бибрас многое осознал и хочет продолжить карьеру именно в России, — приводит слова Натхо Sport24.ru.
31-летний футболист выступал за московскую команду с 2014 по 2018 год. Провёл 101 матч и отличился 24 голами.
Московский ЦСКА продолжает поиски усиления в линию атаки. «Армейцы» заинтересованы в приобретении игрока «Интера» Габриэля Барбозы, ранее писал News.ru.