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Экс-игрок «Спартака» Ананидзе перешёл в тбилисское «Динамо»

18:33, 29 апреля 2021
Джано Ананидзе Джано Ананидзе Фото: facebook.com/ananidzee

Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе заключил соглашение с тбилисским «Динамо», сообщает официальный Twitter грузинского клуба. 

28-летний грузинский футболист подписал контракт на один год с возможностью продления ещё на один сезон.

Ананидзе является воспитанником «Спартака». Он выступал за «красно-белых» с 2009 по 2019 год. В составе московской команды выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что американская модель Кэтрин Майорга требует от нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду компенсацию в размере $79 млн за недоказанное изнасилование.

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