Экс-игрок «Спартака» Ананидзе перешёл в тбилисское «Динамо»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе заключил соглашение с тбилисским «Динамо», сообщает официальный Twitter грузинского клуба.
28-летний грузинский футболист подписал контракт на один год с возможностью продления ещё на один сезон.
á¯ááá áááááá«á áááááááááá:— FC Dinamo Tbilisi (@fcdinamotbilisi)
https://t.co/8qAJgoMK51
Introducing our new #007
Jano Ananidze is a Dinamoeli!
https://t.co/6vVofk4u6C #FCDT #ThisIsDinamo #WeAreDinamo pic.twitter.com/mBYEMGiIyW April 29, 2021
Ананидзе является воспитанником «Спартака». Он выступал за «красно-белых» с 2009 по 2019 год. В составе московской команды выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.
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