Экс-игрок «Спартака» Ананидзе перешёл в тбилисское «Динамо»

https://static.news.ru/photo/a4d53814-a902-11eb-b0e5-96000091f725_660.jpg Джано Ананидзе Фото: facebook.com/ananidzee

Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе заключил соглашение с тбилисским «Динамо», сообщает официальный Twitter грузинского клуба.

28-летний грузинский футболист подписал контракт на один год с возможностью продления ещё на один сезон.

Ананидзе является воспитанником «Спартака». Он выступал за «красно-белых» с 2009 по 2019 год. В составе московской команды выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

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