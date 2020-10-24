Экс-игрок «Локомотива»: сербы уважают Путина больше, чем своего президента

https://static.news.ru/photo/7d3add54-15f0-11eb-8caf-fa163e074e61_660.jpg Неманья Пейчинович Фото: fakelfc.ru

Бывший защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович, ныне выступающий за воронежский «Факел», высказался о президенте РФ Владимире Путине. Сербский футболист признался, что испытывает к российскому лидеру большое уважение.

Пейчинович называет Путина самым сильным президентом в мире. И этому, по его мнению, есть очевидная причина.

Самый сильный, потому что самый стабильный. Есть еще Лукашенко, он тоже стабилен. Но посмотрим, что будет дальше. А то эта вся ситуация в Белоруссии... Мы же видим, как на них действует эта Европа! Похоже на сценарий в Украине, — приводит слова Неманьи Sport24.

Игрок признался, что если бы у него была возможность встретиться с Путиным, то разговор затянулся бы на несколько часов. По его словам, в Сербии Путина уважают больше, чем президента страны Александра Вучича.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Александр Лукашенко готовит жёсткие меры в отношении протестующих в стране. Правда, по мнению эксперта, это не изменит ситуацию, так как народ требует отставки Лукашенко, а сам он хочет остаться на посту.