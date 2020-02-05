https://static.news.ru/photo/84c6b410-4839-11ea-abfe-fa163e074e61_660.jpg Денис Угаров Фото: zenitsanktpeterburg/ok.ru

Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров заявил, что Россия может достойно выступить на Евро-2020.

От нашей сборной неизвестно, что ждать. Но мы рассчитываем на позитив. Конечно, хочется, чтобы Россия сыграла хорошо и достойно, как на чемпионате мира, — цитирует «Политэксперт» слова тренера.

По его словам, сегодня легче купить футболистов, чем воспитать. Поэтому он призвал дать шанс молодёжи и сделать так, чтобы это вид спорта активнее развивался.

Ранее NEWS.ru сообщал, что около 10% промокодов, дающих право на покупку билета на матчи группового этапа футбольного Евро-2020 с участием сборной России, попали в распоряжение спекулянтов.