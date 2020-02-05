Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров заявил, что Россия может достойно выступить на Евро-2020.
От нашей сборной неизвестно, что ждать. Но мы рассчитываем на позитив. Конечно, хочется, чтобы Россия сыграла хорошо и достойно, как на чемпионате мира, —
цитирует«Политэксперт» слова тренера.
По его словам, сегодня легче купить футболистов, чем воспитать. Поэтому он призвал дать шанс молодёжи и сделать так, чтобы это вид спорта активнее развивался.
Ранее NEWS.ru сообщал, что около 10% промокодов, дающих право на покупку билета на матчи группового этапа футбольного Евро-2020 с участием сборной России, попали в распоряжение спекулянтов.
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