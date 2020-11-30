Экс-футболист сборной РФ рассказал о минусах работы политиком

Бывший футболист российской сборной Дмитрий Комбаров перечислил минусы работы политиком.
По словам спортсмена, он бы согласился стать политиком только в идеальном мире.
Не хочется быть частью системы. Не хочу вставать на руководящую должность и делать то, что говорят сверху. Политики ограничены во всём: у них есть ответственность, но нет возможностей, — отметил он.
Комбаров также считает, что политики рискуют поплатиться за выражение собственных мыслей, а у спортсменов или лидеров мнений нет ограничений,
В настоящее время футболист представляет самарские «Крылья Советов». До этого он выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионов РФ в сезоне-2016/2017. Также Комбаров два раза принимал участие в чемпионате Европы в составе сборной страны — в 2012 и 2016 годах.
Ранее NEWS.ru писал, что тяжеловес ММА Сергей Харитонов подверг жёсткой критике экс-депутата Госдумы и дзюдоиста Дмитрия Носова, который публично поддерживает бывшего бойца UFC Адама Яндиева. По его словам, Носова выгнали из Госдумы, затем из ЛДПР, КПРФ и теперь из Общественной платы РФ.