Экс-футболист сборной РФ рассказал о минусах работы политиком

https://static.news.ru/photo/4d47d144-33b7-11eb-9092-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Комбаров Фото: Дмитрий Голубович/soccer.ru/wikipedia.org

Бывший футболист российской сборной Дмитрий Комбаров перечислил минусы работы политиком.

По словам спортсмена, он бы согласился стать политиком только в идеальном мире.

Не хочется быть частью системы. Не хочу вставать на руководящую должность и делать то, что говорят сверху. Политики ограничены во всём: у них есть ответственность, но нет возможностей, — отметил он.

Комбаров также считает, что политики рискуют поплатиться за выражение собственных мыслей, а у спортсменов или лидеров мнений нет ограничений, передаёт Sport24.

В настоящее время футболист представляет самарские «Крылья Советов». До этого он выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионов РФ в сезоне-2016/2017. Также Комбаров два раза принимал участие в чемпионате Европы в составе сборной страны — в 2012 и 2016 годах.

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