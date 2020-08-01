Дзюба: вся Европа не любит Россию

https://static.news.ru/photo/aa6238b8-d400-11ea-b7f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба рассказал о нелюбви Европы к России и предвзятом судействе в спорных моментах.

По словам спортсмена, судьи пристрастно оценивают российские команды во время еврокубков.

Вся Европа не любит Россию. И это правда, это данность. Любой сомнительный момент будут судить против нас, — цитирует футболиста «Фонтанка».

Дзюба добавил, что судейство в Российской премьер-лиге (РПЛ) более справедливо.

Как писал NEWS.ru, система видеопомощи арбитрам (VAR) помогает бороться с ошибками арбитров РПЛ. Об этом заявил глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи в ответ на озвученные журналистами претензии фанатов и руководства «Спартака».

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун после проигранного полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» заявил о претензиях к судейству с помощью VAR. Позже фанаты «красно-белых» призвали Кашшаи уйти в отставку, обвинив его в предвзятости. Он добавил, что его работа — назначать, обучать и развивать судей. Кроме того, Кашшаи заявил, что сам критично настроенный человек, но в СМИ будет защищать судей, потому что доверяет им. По его мнению, система VAR работает только с марта и необходимо практиковаться и нарабатывать опыт. Чем больше матчей будет проведено с ней, тем будет лучше, отметил Кашшаи.