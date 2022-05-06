Дзюба, иди: где продолжит карьеру один из лучших футболистов России Нападающий, кажется, всерьёз решил покинуть «Зенит» и рассматривает варианты в Европе

Артём Дзюба / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артём Дзюба, кажется, всерьёз задумался об уходе из «Зенита». О нежелании форварда продлевать контракт с петербургским клубом сообщили сразу несколько источников, синхронно с этим начала появляться информация о вариантах продолжения карьеры 33-летнего форварда. Рассказываем подробнее о сложившейся ситуации.

Устал, ухожу

Первым о нежелании Дзюбы играть за «Зенит» сообщил RT. Уточнялось, что у игрока есть несколько интересных предложений из России и Европы, а решение о месте дальнейшего продолжения карьеры он примет в ближайшее время. Действующий контракт форварда с сине-бело-голубыми истекает 30 июня.

Слухи об уходе Дзюбы, конечно, появились не вчера. Да и сам футболист за последнее время несколько раз прямо намекал на то, что не прочь сменить обстановку. Например, после чемпионского матча с «Локомотивом» форвард в соцсетях высказал недовольство тем, что тренерский штаб команды выделил ему всего 10 минут игрового времени.

Примерно тогда же нападающий пожаловался на уровень конкуренции в РПЛ и подверг жёсткой обструкции соперников сине-бело-голубых. «Спартак», кстати, он среди них не упомянул.

Есть ли кто-то, кто сопротивляется «Зениту»? Как показала практика — нет. Я бы очень хотел, чтобы была борьба. Хотелось бы более сильного чемпионата, чтобы была конкуренция до последнего тура, — заявил Дзюба.

Кроме того, в прессе периодически всплывает информация о конфликте Дзюбы с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. На публику конфронтация никогда не выносилась, но дым без огня бывает очень редко.

Взгляд в Европу

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков в своём Telegram-канале назвал два возможных варианта для продолжения карьеры Дзюбы в Европе. Это турецкий «Фенербахче» и сербская «Црвена Звезда».

Последние уже даже успели подтвердить интерес к футболисту. По словам генерального директора клуба Звездана Терзича, белградская команда начала переговоры с Дзюбой. «Он нам нужен, чтобы гарантировать себе выход в Лигу чемпионов», — заявил функционер в интервью «Чемпионат.com».

Вариант с «Црвеной Звездой», особенно учитывая спартаковское прошлое Дзюбы, интересный, но кажется уж больно экзотическим. При всём уважении к чемпионату Сербии, уровень и конкуренции, и самого футбола там заметно ниже, чем в РПЛ. Титул из года в год разыгрывают исключительно «Партизан» с «Црвеной Звездой», которые затем неизменно не блещут в еврокубках. Названия других команд из местного чемпионата знают только сами сербы и какие-то совсем ярые ценители восточноевропейского футбола.

ФК «Црвена Звезда» fccrvenazvezda/vk.com

Турецкий чемпионат, который представляет «Фенербахче», по уровню вполне сравним с российским, а серьёзным аргументом в пользу переезда в Стамбул является то, что страну не отстранили от участия в еврокубках. В Турции также до сих пор весьма лояльны к россиянам. Осталось понять лишь то, насколько сильно сам «Фенербахче» заинтересован в Дзюбе.

Рассуждать о желании команд из топовых европейских чемпионатов заполучить Дзюбу было бы наивно. В августе футболисту исполнится 34, он не играет в сборной, да и сама сборная теперь может играть только сама с собой. Не стоит забывать и об антироссийских настроениях в Западной Европе. Так что в Англии, Германии, Италии или Испании Дзюба, скорее всего, сможет попробовать силы только в компьютерном симуляторе.

Российский сценарий

Еще одним вариантом для продолжения карьеры Дзюбы является переход в какой-нибудь российский клуб. Однако тут не всё так просто. Команда уровня тульского «Арсенала», в котором форвард феерил накануне чемпионата мира — 2018, не потянет зарплату игрока, да и амбиции у нападающего наверняка гораздо выше.

Среди топов найти место Дзюбе тоже не так просто. В «Динамо» полно своих приличных форвардов, «Локомотив» и «Краснодар» находятся в полукризисе и пока слабо понимают, что вообще делать дальше, а ЦСКА вряд ли захочет связываться с бывшим спартаковцем и проверять то, как на трансфер отреагируют болельщики. Да и деньги в армейском клубе всегда умели считать.

Интересным сюжетом было бы возвращение Дзюбы в «Спартак», но бэкграунд во взаимоотношениях футболиста с руководством и болельщиками красно-белых уж слишком токсичный. К тому же непонятно, куда девать неплохо проявляющих себя в последнее время форвардов Александра Соболева и Шамара Николсона. Оба максимально идентичны Дзюбе по манере игры.

Неплохим вариантом для Дзюбы был бы переход в считающийся зенитовским фарм-клубом «Сочи». Команда Владимира Федотова за три тура до конца идёт аж на третьем месте в РПЛ и является главным открытием сезона, а классный футбол там в своё время показывал даже едва вышедший на свободу Александр Кокорин.

Где окажется Дзюба, узнаем совсем скоро. Главное, что 33-летний игрок пока точно не планирует вешать бутсы на гвоздь. Без него в нашем футболе будет гораздо скучнее.