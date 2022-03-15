«Дело не в политике»: Дзюба объяснил новый отказ ехать в сборную России
Михаил Потапов
Михаил Потапов
15:19, 15 марта 2022
Форвард «Зенита» Артём ДзюбаФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Форвард «Зенита» Артём Дзюба объяснил отказ от вызова в сборную России. Он подчеркнул, что дело не в политике, а в семейных обстоятельствах, о которых он предпочёл бы не распространяться. Слова форварда приводит «Спорт-Экспресс».
Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов. Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности. В этот период времени я хотел бы провести время вместе с семьёй, — сказал Дзюба.
Футболист добавил, что главный тренер сборной Валерий Карпин неправильно его понял или его слова были неправильно интерпретированы.
Ранее во вторник Карпин заявил, что Дзюба отказался от вызова в национальную команду из-за тяжёлой ситуации на Украине, где у него много родственников. Тренер добавил, что останется на связи с Дзюбой и продолжит следить за его выступлениями за «Зенит».
После этого футболиста жёстко раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов, назвавший Дзюбу предателем.
Ранее Дзюба уже отказывался от вызова в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022 — с командами Словакии и Словении.