Журова заявила о готовности помочь Дзюбе со вступлением в «Единую Россию» Депутат Журова заявила, что готова помочь Дзюбе вступить в партию «Единая Россия»

Светлана Журова / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что в случае необходимости готова дать совет нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе по вступлению в партию «Единая Россия», сообщает «РБ Спорт». При этом парламентарий отметила, что футболист вряд ли обратится к ней за помощью.

Идти в Госдуму или партию — решать самому Артёму. <...> У каждого своя аргументация. Я готова дать совет Дзюбе, как вступить в «Единую Россию». Дать совет — могу, а принять его в партию не могу, — заявила депутат.

Также Журова отметила, что она лично не знакома с Дзюбой.

Я с ним только через экран знакома. Вряд ли он пойдёт ко мне, тот же Газзаев, наверное, поможет. Но если я нужна Артёму — помогу, — добавила она.

Ранее бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что Дзюба уже не может рассчитывать на место в основном составе «Зенита».