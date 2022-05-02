Дзюба, наверное, не понимает, что его песенка в основном составе спета. Они уже не будут принимать его в качестве основного музыканта. Дзюба как был на уровне развития подростка, так и остался. Он не растёт, не становится мужчиной. Всё это потому, что он слишком самонадеян. Своей самонадеянностью он нанёс ущерб национальной сборной страны. Он бы тогда и в составе «Зенита» играл. Но вместо этого Дзюба сам себе подписал приговор, — сказал Кавазашвили.