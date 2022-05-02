Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба уже не может рассчитывать на место в основном составе питерского клуба. Экс-вратарь сборной СССР в интервью «Чемпионату» объяснил, почему футболист уже не является лидером команды.
Дзюба, наверное, не понимает, что его песенка в основном составе спета. Они уже не будут принимать его в качестве основного музыканта. Дзюба как был на уровне развития подростка, так и остался. Он не растёт, не становится мужчиной. Всё это потому, что он слишком самонадеян. Своей самонадеянностью он нанёс ущерб национальной сборной страны. Он бы тогда и в составе «Зенита» играл. Но вместо этого Дзюба сам себе подписал приговор, — сказал Кавазашвили.
В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Зенит» 25 матчей в чемпионате страны и забил 11 мячей.
Ранее стало известно, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил против продления контракта с Дзюбой. Тренера поддержал генеральный директор по спортивному развитию команды Андрей Аршавин.