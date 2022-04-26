«Зенитный» комплекс: как интрига в РПЛ досрочно умерла Петербургский клуб практически обеспечил себе очередное чемпионство, «Динамо» может достать лидера лишь чудом

«Зенит» в 26-м туре РПЛ на выезде обыграл «Краснодар» и сделал гигантский шаг к чемпионству. За четыре матча до конца первенства страны сине-бело-голубые опережают единственного преследователя — «Динамо» — аж на шесть очков. Рассказываем о причинах очередного успеха подопечных Сергея Семака.

Стабильность и класс

Банальное, но самое важное качество для команд, претендующих на чемпионство. «Зенит» в нынешнем сезоне потерпел лишь два поражения, причём оба случились в октябре в 10-м и 11-м турах. В остальных матчах «Зенит» даже не играл больше двух раз подряд вничью. Команда регулярно побеждала и настойчиво шла к титулу.

Отдельного внимания достойны результаты «Зенита» в играх с топ-клубами. В этих матчах команда не потерпела ни одного поражения, изредка играя вничью. Так что шансов приблизиться к сине-бело-голубым у конкурентов практически не было.

Личный состав

Не секрет, что у «Зенита» в России самые большие возможности на трансферном рынке, но ведь ими ещё надо грамотно воспользоваться. У петербуржцев пока это получается блестяще: команда представляет собой сплав из футболистов сборной России и классных латиноамериканцев, которые способны в одиночку решать исход матчей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё одно сильное качество зенитовских иностранцев — аполитичность. Лишь украинец Ярослав Ракицкй в спешном порядке покинул команду после 24 февраля. Остальные, кажется, об уходе даже не задумываются.

Я не боюсь никаких санкций, потому что даже не думаю о них, хочу победно завершить этот весенний отрезок, потом отдохнуть как следует, а затем вернуться и провести с петербуржцами очередной яркий сезон. И, надеюсь, не один. Если санкции не отменят, готов ли я играть за «Зенит» только на внутренней арене? Готов, — рассказывал Sport24 один из лучших футболистов российского чемпионата Малком.

Ещё одно преимущество «Зенита» над соперниками — огромная длина скамейки, благодаря которой клуб может выставить на матч едва ли не три равноценных состава. Травмы и дисквалификации лидеров клуб встречает спокойно, их всегда есть кем заменить.

Слабость конкурентов

Навязать серьёзную борьбу за титул «Зениту» в нынешнем сезоне было практически некому. «Спартак» в год столетия клуба борется за выживание, ЦСКА и «Локомотив» чудовищно нестабильны, а «Краснодар» из-за начала спецоперации потерял практически всех легионеров.

Исключением стало «Динамо», которое впервые лет за 10 реально включилось в борьбу за чемпионство. Именитый немецкий тренер Сандро Шварц собрал классный состав, наиграл несколько талантливых молодых футболистов и поставил команде очень симпатичный атакующий футбол. После 24 февраля немец не стал бежать из Москвы, не сделали этого и легионеры. Лишь украинец Иван Ордец перестал выходить на поле, однако он не разорвал контракт с командой и находится в Москве.

Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

Москвичи большую часть чемпионата сохраняли интригу в борьбе за титул, но в концовке отвалились из-за поражений в дерби со «Спартаком» и ЦСКА. Большие матчи бело-голубым пока удаются не всегда, именно это помешало им бороться за золото до последних туров.

Гений Семака

Можно сколько угодно говорить о том, что «Зенит» с таким составом может добиваться успехов без тренера, но в истории футбола было множество случаев, когда и более звёздные коллективы ничего не добивались. Роль главного тренера петербургского клуба Сергея Семака нельзя недооценивать. В «Зените» он работает с 2018 года и пока ещё ни разу не заканчивал сезон без золотых медалей.

За четыре года в Санкт-Петербурге специалист умудрился не поссориться ни с кем из подопечных, даже склонный к скандалам и выяснению отношений Артём Дзюба ни разу не вступал в публичную конфронтацию с Семаком. Кроме того, клуб показывает яркий атакующий футбол с обилием забитых мячей. Так что фанатская любовь к тренеру безгранична.

Пока Семак исключительно хорош лишь во внутреннем чемпионате, на европейской арене «Зенит» пока играет очень скромно. Хотя в нынешней ситуации вернее будет сказать «играл». Посчастливится ли футболистам команды в ближайшее время услышать гимн Лиги чемпионов — большой вопрос.