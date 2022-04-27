Кавазашвили заявил, что Дзюба мог бы играть в «Реале» или «Барселоне» Кавазашвили назвал Дзюбу в лучшей форме подарком для «Реала» и «Барселоны»

Артём Дзюба / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высоко оценил футбольные навыки нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Двукратный чемпион СССР заявил «РБ Спорт», что россиянин в расцвете сил мог бы играть за «Реал».

Артём мог бы играть и в «Барселоне», и в «Реале». Дзюба в лучшей форме — подарок для любого клуба мира, один из лучших нападающих, — сказал Кавазашвили.

Также бывший голкипер заявил, что в нынешнем состоянии футболист уже потерял рыночную стоимость.

Объективная цена Артёма Дзюбы на сегодня — €2 млн. В 2018 году он стоил бы в районе €10 млн, — сказал Кавазашвили.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Зенит» 24 матча в чемпионате страны и забил 11 мячей.

Ранее стало известно, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил против продления контракта с Дзюбой. Тренера поддержал генеральный директор по спортивному развитию команды Андрей Аршавин.