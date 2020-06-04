Футбол

Дюков работает на посту президента РФС бесплатно

18:28, 04 июня 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков не получает никакой компенсации за свою работу, сообщил «РБ-Бизнес» директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

Также сообщается, что доходы генерального секретаря организации Александра Алаева и главного бухгалтера Светланы Матвеевой по итогам 2019 года составили чуть более 15 млн рублей. В 2018 году их совокупное вознаграждение составило примерно 4,7 млн рублей.

Председатель правления «Газпромнефти» Дюков возглавил РФС в 2019 году. По оценке Forbes, его состояние в 2020 году составляет $500 млн.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков раскрылподробности сделки между Российской премьер-лигой (РПЛ) и Тинькофф Банком, которая оценивается в 300 млн рублей, писал NEWS.ru.

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