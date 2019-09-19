Российский арбитр Анастасия Пустовойтова, судившая матч женской Лиги чемпионов между «Лионом» и «Барселоной», добавлена в список судей на матчи Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Об этом журналистам заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
Пустовойтова включена в список арбитров ПФЛ. Кроме Пустовойтовой, в список включены ассистенты арбитра Курочкина и Крупская. Мы возлагаем на нее надежды. Зарекомендовав себя в ПФЛ, она сможет потом обслуживать матчи ФНЛ, а может, даже и РПЛ. Пустовойтова — перспективный судья, - сказал Дюков журналистам.
В сентябре Пустовойтова стала обладательницей премии Football Heroes Awards в номинации «Арбитр года».