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Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов заявил, что он не верил в победу «железнодорожников» над «Байером» (2:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Думаю, никто не ожидал, что мы отберём у «Байера» три очка в гостях. Я, по крайней мере, точно в это не верил, — приводит слова актёра «Советский спорт». Кроме того,...