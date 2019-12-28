https://static.news.ru/photo/adda0a2e-2a4c-11ea-9d73-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Футболистки сборной США Али Кригер и Эшлин Харрис поженились в Майами. Свадьба прошла 28 декабря на Вилле Вискайя.

34-летняя Харрис выступает на позиции вратаря, 35-летняя Кригер – на позиции защитника. Обе футболистки представляют клуб «Орландо Прайд».

В роли подружки невесты Харрис выступила обладательница «Золотого мяча» американка Меган Рапино.Кригер и Харрис познакомились в расположении сборной США и начали встречаться в 2010 году.

Женская сборная США выиграла чемпионат мира по футболу в 2019 году, писал NEWS.ru. Для американок это чемпионство стало четвёртым в истории, при том, что мировое первенство проводилось в восьмой раз.