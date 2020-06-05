«Динамо» признали победителем молодёжного первенства по футболу

На общем собрании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) были подведены итоги молодёжного первенства по футболу сезона-2019/20, которое не было доиграно из-за пандемии коронавируса.
Победителем турнира признано московское «Динамо». Это решение должно быть утверждено на исполкоме РФС, сообщает пресс-служба РПЛ.
Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля, писал NEWS.ru.
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