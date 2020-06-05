«Динамо» признали победителем молодёжного первенства по футболу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фанаты московского футбольного клуба «Спартак» поддержали футболистов, приехав на базу команды в Тарасовке.

Фанаты утроили перфоманс для команды, находясь за забором базы. Они устроили пиротехническое шоу перед футболистами, которые наблюдали за происходящим, находясь на территории базы. Фанаты отметили, что такой акцией они хотели...