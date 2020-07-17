Депутаты ГД попросили сохранить «Оренбург» в РПЛ

https://static.news.ru/photo/ce8658d2-c820-11ea-a886-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный Клуб «Оренбург» - ФК

Депутаты Государственной думы РФ Игорь Сухарев, Роман Романенко, Сергей Катасонов, Виктор Заварзин и примкнувший к ним сенатор Андрей Шевченко написали письмо президентам Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) Александру Дюкову и Сергею Прядкину, а также министру спорта Олегу Матыцину с просьбой сохранить в высшем дивизионе ФК «Оренбург».

Об этом Сухарев сообщил в Instagram. Публикация появилась перед матчем оренбуржцев с «Зенитом». Депутат отмечает, что «Оренбург» выдал серию из шести подряд поражений, два из которых были технические, вызванные вспышкой коронавируса в команде и последовавшим карантином. Клуб находится на последнем месте в турнирной таблице.

Парламентарий сообщил, что получил обращение от президента футбольного союза Оренбургской области, который выражает серьёзную озабоченность перспективами «Оренбурга» в РПЛ.

Мы с коллегами, невзирая на принадлежность к разным политическим партиям, единодушно приняли решение направить письма министру спорта РФ, президенту Российского футбольного союза и президенту Российской Премьер-Лиги, в котором попросили рассмотреть возможность сохранения ФК «Оренбург» в премьер-лиге... Давайте надеяться на лучшее. Пожелаем нашим футболистам удачи в сегодняшней игре, — написал Сухарев.

«Оренбург» уступил «Зениту» со счётом 1:4 и остался на последнем месте, теперь уже без шансов подняться выше. Согласно регламенту, клуб должен будет покинуть РПЛ, если по этому поводу не будет принято каких-либо экстренных решений.

Как передавал NEWS.ru, главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин иронично высказался в адрес президента РПЛ Прядкина, после того как тот пожаловался на наставника ростовчан в комитет по этике. Карпин выразил удивление, что у РПЛ есть президент, «который заботится об имидже» лиги, намекая на ряд недавних резонансных событий, в основном связанных с коронавирусом. Ранее Карпин назвал чемпионат России «Роспотребнадзор-лигой».